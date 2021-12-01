Фредди Аду: Роналду был единственным игроком «МЮ», который подошёл ко мне поговорить

Американский футболист Фредди Аду вспомнил свои тренировки в «Манчестер Юнайтед» и отношения с форвардом Криштиану Роналду.

В 2006 году Аду несколько недель тренировался с «Манчестер Юнайтед» в рамках просмотра. В итоге Фредди вернулся в США.

«Я в основном тренировался с командой U23, так как мне тогда было всего 16 лет, но я провёл пару тренировок с основной командой, и это было здорово.

Кто из игроков дал мне совет? Криштиану Роналду! Все говорят о том, что он высокомерный, но из всех игроков, которые были там, он был единственным, кто подошёл поговорить и пригласил меня на ужин. Он повёл себя потрясающе. Конечно, я уже очень уважал Роналду, но после этого ещё сильнее зауважал его, он стал моим любимым игроком», — цитирует Аду издание British Gambler.

Напомним, Фредди Аду прославился в 14-летнем возрасте, когда стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории современного американского командного спорта, подписав профессиональный контракт с МЛС. Впрочем, свой потенциал он так и не реализовал. Сейчас Аду 32, он ещё не завершил карьеру.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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