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Златан Ибрагимович рассказал о самом запоминающемся голе в карьере

Златан Ибрагимович рассказал о самом запоминающемся голе в карьере
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Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о самом запоминающемся забитом голе в карьере.

«Может быть, гол через себя с расстояния в 30 метров в составе моей сборной в матче с англичанами. Они всегда меня презирали. Говорили, что в играх с ними я всегда яростно отмечаю забитые мячи. На поле я обычно думаю на шведском языке. Это очень мягкий и звучный язык, не злобный. Иногда во время игры начинаю думать на английском или итальянском. Но внутри семьи мы всегда говорим только на шведском», — цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.

Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Футболист стал четвёртым игроком в истории, которому удалось забить в Серии А после 40 лет. Ранее этого добились Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта. Отметим, что эти трое забивали в чемпионате Италии в более позднем возрасте, чем Ибрагимович.

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