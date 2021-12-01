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«Барселона» выплатит Сетьену € 4 млн в качестве компенсации за увольнение и избежит суда

«Барселона» выплатит Сетьену € 4 млн в качестве компенсации за увольнение и избежит суда
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Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен получит от каталонского клуба компенсацию за увольнение, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, руководство «Барселоны» признало, что увольнение Сетьена из клуба было произведено некорректно. Стороны договорились о выплате компенсации в размере € 4 млн. Это позволит «Барселоне» избежать судебного разбирательства по вопросу выплаты неустойки, которое назначено на 20 декабря. Ранее сообщалось, что в случае победы в суде Сетьен может получить от каталонского клуба € 14 млн.

Напомним, Сетьен возглавил каталонский клуб в январе 2020 года. В августе того же года после разгромного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (2:8) наставник был отправлен в отставку.

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