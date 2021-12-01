Матч женских сборных Чехии и Беларуси перенесён на 2022 год

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди женских команд между сборными Чехии и Беларуси состоится в 2022 году, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).
Напомним, встреча должна была пройти накануне, 30 ноября, в чешском городе Опава, однако из-за вспышки коронавируса в стане белорусской сборной игра была отложена.
«Матч перенесён на международное окно в июне 2022 года. Данное решение принято УЕФА с учётом официального обращения Чешской футбольной ассоциации (FACR) и после согласования с АБФФ», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Напомним, женская сборная Беларуси набрала 4 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧМ-2023. Национальная команда Чехии (5) находится на 3-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Нидерландов, Исландии и Кипра.
- 1 декабря 2021
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