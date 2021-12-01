Отец Месси ответил критикам Лионеля
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Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Хорхе отреагировал на завоевание аргентинским футболистом седьмого «Золотого мяча» в карьере.
«Бла-бла-бла… Продолжай», — подписал отец футболиста фото, которое выложил в своём аккаунте в «инстаграме».
Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – у Жоржиньо из «Челси».
Многие считают, что награду лучшему футболисту уходящего года должен был получить нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, занявший в голосовании второе место.
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