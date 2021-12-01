Серхи Роберто перенесёт операцию на бедре
Поделиться
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время перенесёт операцию на бедре, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Хирургическое вмешательство необходимо футболисту из-за травмы мышцы правого бедра. Роберто перенесёт операцию в Финляндии под наблюдением медицинского персонала «Барселоны».
В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 12 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Последние игры «Барселоны» защитник пропустил из-за повреждения.
«Барселона» в 14 встречах набрала 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 33 очка. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
Комментарии
- 1 декабря 2021
-
18:09
-
18:08
-
17:59
-
17:47
-
17:47
-
17:38
-
17:32
-
17:21
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:40
-
16:29
-
16:10
-
16:02
-
15:47
-
15:46
-
15:43
-
15:21
-
15:18
-
14:55
-
14:43
-
14:22
-
14:22
-
14:10
-
14:03
-
13:58
-
13:35
-
13:21
-
12:54
-
12:53
-
12:30
-
12:25
-
11:55
-
11:54
Партнерский контент