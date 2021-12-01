Серхи Роберто перенесёт операцию на бедре

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время перенесёт операцию на бедре, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



Хирургическое вмешательство необходимо футболисту из-за травмы мышцы правого бедра. Роберто перенесёт операцию в Финляндии под наблюдением медицинского персонала «Барселоны».



В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 12 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Последние игры «Барселоны» защитник пропустил из-за повреждения.

«Барселона» в 14 встречах набрала 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», набравший 33 очка. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».