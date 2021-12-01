Агент Бека-Бека: для Алексиса «Локомотив» — большой проект, с Рангником или без него

Представитель французского полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека подтвердил, что уход немецкого специалиста Ральфа Рангника из клуба никак не повлияет на будущее французского футболиста.

«У Алексиса всё в порядке в «Локомотиве». Для него это большой проект, с Рангником или без него», — цитирует агента «Рейтинг Букмекеров».

В нынешнем сезоне Бека-Бека провёл в составе железнодорожников 14 матчей во всех турнирах, в которых стал автором трёх голевых передач, а также заработал шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды.