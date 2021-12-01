Ассистент Шевченко: у Андрея такой же характер, как у Пиоли и Анчелотти

Ассистент Андрея Шевченко в «Дженоа» Мауро Тассотти рассказал о сходстве между тренером «Милана» Стефано Пиоли и наставником «Реала» Карло Анчелотти.



«Они действительно похожи. По характеру это два спокойных тренера, которые обращаются к команде сдержанно, анализируя всё как следует, даже после поражений. У Шевченко такой же характер. Он не похож на Гаттузо. Он спокойный человек, который сперва думает, а потом уже говорит. Мы вряд ли увидим, как он высказывает недовольство за пределами поля. Это может случиться со мной, но не с ним. Его не так легко расстроить. Он очень хотел тренировать клуб после своей работы со сборной Украины. Это совсем другой опыт, он сразу согласился возглавить «Дженоа», – цитирует специалиста Tuttomercatoweb.