Президент «Шахтёра» получил почётную награду от УЕФА

Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов получил специальную награду от УЕФА, сообщается на официальном сайте украинского клуба.



Глава УЕФА Александер Чеферин лично вручил Ахметову награду UEFA Football Leadership Award за достижения донецкого клуба за 25 лет его президентства. На торжественной церемонии в штаб-квартире УЕФА в Ньоне также присутствовали генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин, директор клуба по футболу Дарио Срна и представитель УЕФА Звонимир Бобан.



«Список завоёванных донецким «Шахтёром» трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.



Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-чёрные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Всё это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства», — отметил Чеферин.