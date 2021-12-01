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Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» увеличение квоты допуска зрителей до 70 процентов

Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» увеличение квоты допуска зрителей до 70 процентов
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что столичный Роспотребнадзор согласовал увеличение максимальной заполняемости московских арен.

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости — при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Лидером соревнований является «Зенит». У петербургского клуба 36 очков в 16 играх чемпионата. Московское «Динамо» располагается на втором месте. У бело-голубых 32 очка после 16 игр первенства. Московский «Спартак» находится на 10-м месте в чемпионате.

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