Роспотребнадзор согласовал «Спартаку» увеличение квоты допуска зрителей до 70 процентов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что столичный Роспотребнадзор согласовал увеличение максимальной заполняемости московских арен.

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости — при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших. Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Лидером соревнований является «Зенит». У петербургского клуба 36 очков в 16 играх чемпионата. Московское «Динамо» располагается на втором месте. У бело-голубых 32 очка после 16 игр первенства. Московский «Спартак» находится на 10-м месте в чемпионате.