РПЛ согласовала с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости матчей в Москве

Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз согласовали с мэрией Москвы и Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости матчей в столице до 70% от вместимости стадионов, сообщает пресс-служба РПЛ. Ранее разрешённая посещаемость составляла 30%.

«Московские клубы – «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА – получили разрешение на допуск не более 70 процентов зрителей от вместимости стадионов на декабрьские матчи. Главное требование для посещения игр – наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесённую болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия.



РПЛ и РФС благодарят мэрию Москвы и Роспотребнадзор за тесное сотрудничество, которое позволило увеличить количество зрителей на матчах, и ждут болельщиков на ближайших матчах РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.