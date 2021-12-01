Рангник впервые посетил стадион «Манчестер Юнайтед» в качестве главного тренера клуба

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник впервые посетил домашний стадион манкунианцев «Олд Траффорд» в качестве наставника клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, вместе с Рангником на арене был спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто. Ожидается, что Рангник будет присутствовать на трибунах во время матча манкунианцев с лондонским «Арсеналом», который состоится завтра, 2 декабря.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера клуба до конца сезона-2021/2022. Ранее Рангник был руководителем московского «Локомотива» по развитию и спорту. Накануне появилась информация, согласно которой из-за проблем с получением визы существует вероятность того, что Рангник сможет непосредственно руководить «Манчестер Юнайтед» только с середины декабря.