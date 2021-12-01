В «Локомотиве» рассказали о нюансах ухода Ральфа Рангника из клуба

В «Локомотиве» рассказали о нюансах ухода специалиста по развитию спорта Ральфа Рангника из клуба. Недавно немецкий специалист возглавил «Манчестер Юнайтед».

«Действительно, на первоначальном этапе «Локомотив» воспользовался услугами консалтингового агентства Рангника, чтобы подготовить стратегию развития клуба. Это было с февраля и до лета. Но уже начиная с июля сотрудничество с компанией Ральфа закончилось, а сам он, как и другие члены его команды, подписали с клубом трудовые договора.



Когда Рангнику пришло приглашение от «Манчестер Юнайтед», то после разговора с руководством клуба было принято решение расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» обращался не только к Ральфу, но и в «Локомотив» — с просьбой отпустить его в Англию. Поэтому тут и не могло быть каких-то иных вариантов, кроме как согласиться.



Вернётся он в Москву или нет — будет зависеть от множества факторов. В первую очередь от того, каких результатов добьётся команда под его руководством. Но, насколько нам известно, в Манчестере рассчитывают на Рангника вдолгую.



В завершение хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет € 4 млн в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф, и после его ухода, естественно, эти средства освободятся», — написал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.