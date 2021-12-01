Антонио Конте рассказал о причинах, из-за которых он возглавил «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о причинах, из-за которых он возглавил английский клуб.
«Команда должна концентрироваться на стратегии своего развития. Мы не должны отставать от наших потенциальных конкурентов в лиге. Не могу что-то сказать о трансферах — до января ещё далеко. Мне ещё нужно полноценно оценить возможности состава. Я доверяю футболистам, которые сейчас находятся в обойме клуба. Я тут потому, что эта работа мне очень интересна, потому, что я готов проявить терпение, приступая к работе в «Тоттенхэме». Я здесь потому, что хочу вместе с клубом создать нечто большое. Когда берёшься за какую-то работу, нужно правильно всё оценить, нужно прислушаться к своим ощущениям. И, честно говоря, я почувствовал, что «Тоттенхэм» – подходящий клуб для моих идей», – цитирует Конте BBC.
- 1 декабря 2021
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