«Зенит» запустил новогоднюю акцию по исполнению детских желаний

«Зенит» запускает социальную акцию, в рамках которой намерен осуществить новогодние детские желания.



«С 1 по 14 декабря на специальном сайте dreams.fc-zenit.ru юные болельщики смогут оставить свои новогодние желания в формате видеообращений, а футболисты основного состава «Зенита» выберут 22 из них, которые будут исполнены.



К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет, место жительства не имеет значения. Главное условие — быть болельщиком клуба. Участникам необходимо заполнить короткую анкету и прикрепить видео, в котором они рассказывают о своей новогодней мечте. 15 декабря в социальных сетях клуба и банка появятся имена победителей, чьи желания осуществятся.



Юные болельщики, которые посетят матч с «Ростовом» 3 декабря, смогут записать видео со своими новогодними желаниями прямо на «Газпром Арене». В рамках предматчевого «Фан-Променада» на площадке «Детского банка» разместится специальная видеостудия, где каждый желающий сможет записать своё видеообращение и заполнить анкету для участия в акции», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».