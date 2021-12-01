«Уотфорд» — «Челси»: во сколько начнётся онлайн-трансляция игры
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Сегодня, 1 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Противостояние начнётся в 22:30 по московскому времени.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» располагается на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.
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