Инсинье может стать игроком «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». Английский клуб рассматривает вариант с приобретением Инсинье в предстоящее зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Наполи» не станет препятствовать заключению этой сделки, так как не хочет отпускать форварда в другую команду бесплатно будущим летом.

Напомним, Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Минувшим летом Инсинье стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.