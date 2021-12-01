Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсинье может стать игроком «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно

Инсинье может стать игроком «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно
Комментарии

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». Английский клуб рассматривает вариант с приобретением Инсинье в предстоящее зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Наполи» не станет препятствовать заключению этой сделки, так как не хочет отпускать форварда в другую команду бесплатно будущим летом.

Напомним, Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Минувшим летом Инсинье стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Новость по теме
«Челси» заинтересован в подписании Лоренцо Инсинье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021