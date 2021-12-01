Инсинье может стать игроком «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно
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Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». Английский клуб рассматривает вариант с приобретением Инсинье в предстоящее зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Наполи» не станет препятствовать заключению этой сделки, так как не хочет отпускать форварда в другую команду бесплатно будущим летом.
Напомним, Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Минувшим летом Инсинье стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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