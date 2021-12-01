Артета поделился мнением о назначении Рангника на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 2 декабря, а также высказался о назначении Ральфа Рангника на пост наставника манкунианцев.



«Ты знаешь, чего ожидать от «Манчестер Юнайтед», когда играешь с этой командой на стадионе «Олд Траффорд», заполненном болельщиками. Мы знаем, что это будет интенсивная игра. С другой стороны, сложно что-то предугадать с точки зрения тактики, потому что мы не знаем, как манкунианцы будут готовиться к матчу. Поэтому мы собираемся сосредоточиться на себе.



Ральф Рангник — один из лучших специалистов в своём игровом стиле. Он не просто тренер. Он тот, кто смог внести радикальные изменения в определённые области спорта. Рангник — очень интересный выбор на пост наставника такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Артеты L'Equipe.

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