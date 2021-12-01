Артета поделился мнением о назначении Рангника на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 2 декабря, а также высказался о назначении Ральфа Рангника на пост наставника манкунианцев.
«Ты знаешь, чего ожидать от «Манчестер Юнайтед», когда играешь с этой командой на стадионе «Олд Траффорд», заполненном болельщиками. Мы знаем, что это будет интенсивная игра. С другой стороны, сложно что-то предугадать с точки зрения тактики, потому что мы не знаем, как манкунианцы будут готовиться к матчу. Поэтому мы собираемся сосредоточиться на себе.
Ральф Рангник — один из лучших специалистов в своём игровом стиле. Он не просто тренер. Он тот, кто смог внести радикальные изменения в определённые области спорта. Рангник — очень интересный выбор на пост наставника такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Артеты L'Equipe.
- 1 декабря 2021
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:13
-
22:03
-
21:28
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:44
-
20:35
-
20:23
-
20:23
-
20:10
-
19:49
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:09
-
18:56
-
18:53
-
18:43
-
18:40
-
18:36
-
18:09
-
18:08
-
17:59
-
17:47
-
17:47
-
17:38