«Уотфорд» и «Челси» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Противостояние начнётся в 22:30 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Челси»: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Трево Чалоба, Сауль Ньигес, Рубен Лофтус-Чик, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич, Кай Хаверц.

«Уотфорд»: Даниэль Бахман, Адам Масина, Виллиам Трост-Эконг, Крэйг Кэткарт, Кико Фемения, Имран Луза, Мусса Сиссоко, Том Клеверли, Джошуа Кинг, Жуан Педро, Эммануэль Деннис.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.