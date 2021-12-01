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«Рома» проиграла «Болонье» в выездном матче Серии А

«Рома» проиграла «Болонье» в выездном матче Серии А
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В матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Болонья» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 35-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг. Результативную передачу отдал хавбек Николас Домингес.

«Болонья» набрала 24 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (25) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (35). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Рома» 4 декабря сыграет с миланским «Интером», а «Болонья» примет на своём поле «Фиорентину» 5 декабря.

Италия - Серия А. 15-й тур
01 декабря 2021, среда. 20:30 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Сванберг – 35'
Комментарии
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