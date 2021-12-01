«Монако» с Головиным обыграл «Анже» в выездном матче Лиги 1

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Монако» Мирон Боадю. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, полузащитник Софьян Диоп упрочил преимущество монегасков в счёте. На 55-й минуте вратарь «Монако» Александр Нюбель отправил мяч в собственные ворота. На 73-й минуте защитник гостей Аксель Дисаси установил итоговый счёт встречи.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте, заменив Диопа. Россиянин не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» (22) — на 8-м месте.