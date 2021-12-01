Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Астон Виллой»

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Противостояние начнётся в 23:15 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Натан Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Габриэл Жезус.
«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингз, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Олли Уоткинс.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Астон Вилла» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Стивена Джеррарда набрали 16 очков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.
- 2 декабря 2021
-
00:27
-
00:24
-
00:23
-
00:02
- 1 декабря 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:46
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:13
-
22:03
-
21:28
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:44
-
20:35
-
20:23
-
20:23
-
20:10
-
19:49
-
19:36