Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Астон Виллой»

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Противостояние начнётся в 23:15 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Натан Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Габриэл Жезус.

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингз, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Олли Уоткинс.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Астон Вилла» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Стивена Джеррарда набрали 16 очков.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.