Матч «Уотфорд» — «Челси» возобновился после сердечного приступа у болельщика

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» — «Челси» возобновлён.



Напомним, встреча была прервана из-за проблем со здоровьем у одного из болельщиков на стадионе. По информации BBC, у фаната случился сердечный приступ. Врачи оказали ему помощь, состояние болельщика стабилизировалось. Его увезли со стадиона в ближайшую больницу.

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Матч «Уотфорд» — «Челси» в эти минуты проходит на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, лондонский «Челси» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.