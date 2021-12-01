«Уотфорд» — «Челси»: хозяева сравняли счёт в матче

Сегодня, 1 декабря, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». Встреча идёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Футболисты хозяев сравняли счёт в матче.
На 44-й минуте хозяева совершили перехват и провели быструю атаку. Эммануэль Деннис вошёл в штрафную, качнул Антонио Рюдигера и пробил в дальний угол — мяч после рикошета влетел в сетку.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.
Деннис сравнивает счёт в матче с «Челси»
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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