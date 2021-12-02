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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва укрепил преимущество гостей

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва укрепил преимущество гостей
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В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. К 29-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

На 27-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва укрепил преимущество гостей.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Астон Вилла» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Стивена Джеррарда набрали 16 очков.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
01 декабря 2021, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Диаш – 27'   0:2 Б. Силва – 43'   1:2 Уоткинс – 47'
Комментарии
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