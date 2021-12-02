«Бёрнли» и «Вулверхэмптон» не забили голов в матче чемпионата Англии
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Сегодня, 2 декабря, завершался матч между «Вулверхэмптоном» и «Бёрнли». Команды голов не забили. Матч закончился со счётом 0:0.
На 30-й минуте игроки «Вулверхэмптона» пробили в перекладину. Адама Траоре и Рауль Хименес убежали в контратаку. Адама пробил в штангу.
Жёлтые карточки получили Бен Ми, Мэттью Лоутон, Хван Хи Чан и Джей Родригес.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
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