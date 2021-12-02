«Милан» на выезде разгромил «Дженоа» Шевченко
Поделиться
В матче 15-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. В компенсированное время первого тайма преимущество миланской команды в счёте упрочил форвард Жуниор Мессьяс. На 61-й минуте Мессьяс оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
Напомним, главным тренером «Дженоа» является бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко.
«Милан» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (10) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 15 встречах набравший 36 очков.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
01:20
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:27
-
00:24
-
00:23
-
00:02
- 1 декабря 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:46
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:13
-
22:03
-
21:28
-
21:19
Партнерский контент