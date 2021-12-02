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«Милан» на выезде разгромил «Дженоа» Шевченко

«Милан» на выезде разгромил «Дженоа» Шевченко
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В матче 15-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. В компенсированное время первого тайма преимущество миланской команды в счёте упрочил форвард Жуниор Мессьяс. На 61-й минуте Мессьяс оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Напомним, главным тренером «Дженоа» является бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко.

«Милан» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (10) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 15 встречах набравший 36 очков.

Италия - Серия А. 15-й тур
01 декабря 2021, среда. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Ибрагимович – 10'   0:2 Мессьяс – 45+1'   0:3 Мессьяс – 61'
Комментарии
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