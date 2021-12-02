«Наполи» упустил победу в матче с «Сассуоло», Спаллетти получил красную карточку

В матче 15-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 51-й минуте счёт открыл полузащитник «Наполи» Фабиан Руис. Через 8 минут второй гол за неаполитанскую команду забил нападающий Дрис Мертенс. На 71-й минуте форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка сократил отставание хозяев в счёте. На 89-й минуте счёт сравнял защитник «Сассуоло» Джанмарко Феррари. В компенсированное время встречи красную карточку получил главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
«Наполи» набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сассуоло» (19) — на 12-м месте. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».
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