«Уотфорд» — «Челси»: Хаким Зиеш вывел гостей вперёд

Сегодня, 1 декабря, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». Встреча идёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Футболисты хозяев сравняли счёт в матче.



На 72-й минуте игрок синих Хаким Зиеш вывел гостей вперёд. Маркос Алонсо скинул мяч на левый край, Мэйсон Маунт забежал и прострелил в центр штрафной, а Зиеш опередил соперника и пробил точно под перекладину.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.