«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в домашнем матче Лиги 1
Поделиться
В матче 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «ПСЖ» Данилу и Анхель Ди Мария. Ещё две жёлтые карточки на счету игроков «Ниццы» Джастина Клюйверта и Мельвена Бара.
«Пари Сен-Жермен» набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» (27) — на 4-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Лансом» 4 декабря, а «Ницца» 5 декабря примет на своём стадионе «Страсбург».
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
01:20
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:27
-
00:24
-
00:23
-
00:02
- 1 декабря 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:46
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:13
-
22:03
-
21:28
-
21:19
Партнерский контент