«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в домашнем матче Лиги 1

В матче 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «ПСЖ» Данилу и Анхель Ди Мария. Ещё две жёлтые карточки на счету игроков «Ниццы» Джастина Клюйверта и Мельвена Бара.



«Пари Сен-Жермен» набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» (27) — на 4-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Лансом» 4 декабря, а «Ницца» 5 декабря примет на своём стадионе «Страсбург».