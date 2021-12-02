Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в домашнем матче Лиги 1

«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в домашнем матче Лиги 1
Комментарии

В матче 16-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «ПСЖ» Данилу и Анхель Ди Мария. Ещё две жёлтые карточки на счету игроков «Ниццы» Джастина Клюйверта и Мельвена Бара.

«Пари Сен-Жермен» набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» (27) — на 4-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Лансом» 4 декабря, а «Ницца» 5 декабря примет на своём стадионе «Страсбург».

Франция - Лига 1. 16-й тур
01 декабря 2021, среда. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 0
Ницца
Ницца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021