«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Завершился матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах и ещё по разу отличились Джордан Хендерсон и Диогу Жота. Единственный гол за «Эвертон» забил Демарай Грей.
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«Ливерпуль» продлил победную серию до трёх матчей. Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Эвертон», в свою очередь не может победить в АПЛ на протяжении семи игр – шесть побед и одна ничья. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.
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