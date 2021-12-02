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«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу», добыв четвёртую победу подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу», добыв четвёртую победу подряд в АПЛ
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Рубен Диаш и Бернарду Силва. Единственный гол за «Астон Виллу» забил Олли Уоткинс.

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Таким образом, «Манчестер Сити» одержал четвёртую победу подряд в чемпионате Англии. «Астон Вилла», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.

На данный момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Астон Вилла» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.

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