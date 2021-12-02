Шамиль Газизов: руководство «Спартака» не выполнило обещания, данные мне

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о руководстве «Спартака».

Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чём тут «Спартак»? Это большая народная команда. Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен руководством. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне», — приводит слова Газизова «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования акционера московского «Спартака», компании «Капитальные активы», по иску к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.

На пост генерального директора красно-белых его назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.