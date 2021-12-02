Фанаты ЦСКА проведут акцию протеста во время матча с «Крыльями Советов»

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в чёрном» проведёт акцию протеста во время матча 17 тура чемпионата с «Крыльями Советов», который состоится 4 декабря в Самаре.
«Армейцы! В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд! Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам.
Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и, отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмём руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности» — говорится в заявлении в телеграм-канале фанатов ЦСКА.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом» (0:2). После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
Позже стало известно, что 12 болельщикам было запрещено посещать спортивные соревнования на два гола.
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