Клопп: это было лучшее выступление на «Гудисоне» с тех пор, как я пришёл в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (4:1).

«После 2:0, мы немного ослабили давление на соперника и позволили им вернуться в игру. Это была действительно хорошая и зрелая игра моей команды, намного лучше, чем в предыдущие годы, особенно на «Гудисоне». У нас есть импульс, это было, безусловно, лучшее выступление на «Гудисоне» с тех пор, как я пришёл в «Ливерпуль», — приводит слова Клоппа BBC.

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«Ливерпуль» продлил победную серию до трёх матчей. Команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Эвертон», в свою очередь не может победить в АПЛ на протяжении семи игр – шесть побед и одна ничья. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.