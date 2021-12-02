Маурисио Почеттино о ничьей с «Ниццей»: мы заслужили победу

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча с «Ниццей» (0:0) в 16-м туре чемпионата Франции.
«Мы рисковали, но не забили. Мы заслужили победу. В сезоне бывают такие матчи. Мы играем так, как должны играть, используя те средства, которые у нас есть сегодня. Постепенно мы улучшаемся. Мы первые в Лиге 1 и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы быть готовыми к решающим моментам», — приводит слова Почеттино Lequipe
«Пари Сен-Жермен» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ницца» (27) — на 4-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Лансом» 4 декабря, а «Ницца» 5 декабря примет на своём стадионе «Страсбург».
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