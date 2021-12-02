«Ливерпуль» побил два рекорда: первый держался с сезона 1888/89

Одержав крупную победу над «Эвертоном» (4:1) в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги, «Ливерпуль» стал первой командой турнира, которая забивает не менее двух голов на протяжении 18 матчей кряду.



Автором предыдущего рекорда был «Сандерленд», который в 1927 году забивал не менее двух мячей в 17 играх подряд, сообщает liverpool.com.



Серия результативных матчей «Ливерпуля» началась 12 сентября, когда «красные» в гостях обыграли «Лидс» со счетом 3:0. С тех подопечные Юргена Клоппа забили соперникам в общей сложности 57 мячей.



Также «Ливерпуль» в 14 играх кряду забивает не менее двух мячей на вызде, что позволило «мерсисайдцам» улучшить достижение «Престона» в сезоне-1888/89.



«Ливерпуль» сейчас в среднем забивает три мяча в каждой игре Премьер-лиги.