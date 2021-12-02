Гвардиола обогнал Моуриньо: у испанца 150 побед за 203 матча в АПЛ

«Манчестер Сити» под руководством испанского главного тренера Пепа Гвардиолы обыграл «Астон Виллу» (2:1) в 14-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ).
В этой игре Гвардиола преодолел планку в 150 победных игр в своем клубе в рамках АПЛ. На это у Гвардиолы ушло всего 203 игры. Жозе Моуринью для достижения того же результата понадобилось 230 игр, сообщает The Mirror.
Гвардиола работает главным тренером «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее специалист тренировал испанскую «Барселону» и мюнхенскую «Баварию». Моуринью – нынешний главный тренер итальянской «Ромы». Ранее португалец тренировал «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
В турнирной таблице АПЛ сезона текущего сезона «Сити» занимает второе место, набрав 32 очка в 14 турах. У лидирующего «Челси» на один балл больше.
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