Яя Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, после завершения игровой карьеры успевший поработать в тренерском штабе грозненского «Ахмата», в среду был замечен в форме «Тоттэнхема» на тренировочной базе лондонского клуба.



38-летний футболист набирается тренерского опыта в академии «шпор», пишет football.london.



В настоящее время ивуариец живет в Лондоне и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории «А». Он тесно сотрудничает с менеджером академии «Тоттэнхема» Дином Растриком и руководителем ее тренерского отдела Крисом Пауэллом.



Independent уточняет, что Туре станет проводить в клубе пару дней в неделю, и не будет иметь прямого отношения к основной команде.



После завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в украинском клубе «Олимпик» (Донецк) и в российской команде «Ахмат».