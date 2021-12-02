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Яя Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба

Яя Туре был замечен в форме «Тоттенхэма» на базе клуба
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Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, после завершения игровой карьеры успевший поработать в тренерском штабе грозненского «Ахмата», в среду был замечен в форме «Тоттэнхема» на тренировочной базе лондонского клуба.

38-летний футболист набирается тренерского опыта в академии «шпор», пишет football.london.

В настоящее время ивуариец живет в Лондоне и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории «А». Он тесно сотрудничает с менеджером академии «Тоттэнхема» Дином Растриком и руководителем ее тренерского отдела Крисом Пауэллом.

Independent уточняет, что Туре станет проводить в клубе пару дней в неделю, и не будет иметь прямого отношения к основной команде.

После завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в украинском клубе «Олимпик» (Донецк) и в российской команде «Ахмат».

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