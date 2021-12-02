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Жереми Бога близок к переходу в «Аталанту»

Жереми Бога близок к переходу в «Аталанту»
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«Аталанта» из Бергамо, за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, достигла принципиального соглашения с полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога о контракте до 2026 года.

Теперь «Аталанте» предстоит договориться с «Сассуоло» по поводу трансфера ивуарийского футболиста, сообщил в своём «твиттере» итальянский журналист Николо Скира.

За «Сассуоло» Жереми Бога выступает с 2018 года. Ранее сообщалось, что клуб готов расстаться с ним за € 20 млн.

Среди претендентов на футболиста СМИ ранее называли в том числе украинский «Шахтёр».

В сезоне-2020/2021 Жереми Бога сыграл за «Сассуоло» в 8 матчах «Серии А». В турнирной таблице его клуб занимает 11-е место, набрав 19 очков в 15 встречах. «Аталанта» идёт на четвёртом месте, имея в активе 31 очко после 15 матчей.

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