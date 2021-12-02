«Лучший матч «Монако» в сезоне». Ковач отреагировал на победу во встрече с «Анже»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с «Анже» (3:1).



«Я в первую очередь хотел бы поздравить футболистов, потому что мы доминировали на протяжении почти всей игры и делали это даже тогда, когда мяч был у соперника, это то, что мне нравится. Мы оказали существенное давление на оборону хозяев поля, и я хотел бы, чтобы моя команда показывала именно такой футбол. Я могу сказать, что это наш лучший матч в текущем розыгрыше чемпионата Франции. Мы должны сохранить этот уровень игры и уже переключаться на игру с «Мецом», но сегодня я очень рад.



Мы продвигаемся вперед шаг за шагом. Сейчас разрывы в турнирной таблице совсем незначительны, так что нам следует продолжать в том же духе и выдать победную серию. Мы наслаждаемся сегодняшним успехом, он позволяет нам набрать уверенности в своих силах. Однако в футболе события развиваются очень стремительно, и команде следует уже сосредоточиться на следующей встрече и продолжать двигаться в том же направлении», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

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