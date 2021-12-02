«Как мы будем это решать?» Кутепов предъявил Витории за публичную критику

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как отреагировал на публичную критику от главного тренера красно-белых Руя Витории. Напомним, на одной из пресс-конференций португалец сказал: «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются?»
«Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причём публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошёл и спросил: «Как мы будем это решать?»
Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают».
Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, всё в порядке. Для этого есть все возможности. Считаю, так засаживать своих игроков публично нельзя», — приводит слова Кутепова Sport24.
- 2 декабря 2021
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