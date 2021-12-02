Кутепов: если меня позовут играть — я пойду. ЦСКА, «Зенит» — неважно

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что был бы готов продолжить карьеру в стане принципиальных соперников красно-белых – в «Зените» или ЦСКА.
Есть ли клуб, в который не пойду ни при каких условиях? Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть — я пойду играть. ЦСКА, Зенит — неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить «Спартаку». Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику — это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: «Я спартач, я здесь посижу».
Мной движет в первую очередь желание играть. «Спартак» — великий клуб, это, безусловно, так. Первый в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю «Спартак», я не согласен. При всем уважении — мне нужно играть», — приводит слова Кутепова Sport24.
- 2 декабря 2021
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