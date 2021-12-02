Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как относится к критике со стороны Заремы Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Зарема — молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и её супруг — хозяева «Спартака». И что они делают с клубом, это их лично дело. Меня это не касается. Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан. На связи ли я с Заремой и Федуном? Нет, после определенных событий. После того как они перестали выполнять наши отношения, всё закончилось», — цитирует Газизова «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования акционера московского «Спартака», компании «Капитальные активы», по иску к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову.
На пост генерального директора красно-белых его назначили летом 2020 года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу» на аналогичную должность, где и работает по сей день.
- 2 декабря 2021
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