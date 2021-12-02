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Актёр Дмитрий Певцов резко высказался против введения паспортов для болельщиков

Актёр Дмитрий Певцов резко высказался против введения паспортов для болельщиков
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Актёр и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов прокомментировал идею ввести специальные паспорта для болельщиков – Fan ID.

«Вот я не болельщик. Спрашиваю, а почему я должен платить за то, чтобы изготовлялись эти паспорта для тех, кто ходит на стадионы? А потом, если мне захотелось, я шёл мимо стадиона с ребёнком и сказал: «О, футбол! Пойдём. Деньги есть, покупаем билеты». Нет, нельзя, у тебя нет паспорта болельщика.

Мы сейчас живём в такое странное время. Нас всех испытывает пандемия, в том числе гражданское общество. Люди делятся на ваксеров, антиваксеров. На тех, кто «за» или «против» QR-кодов. Внедрение паспорта болельщика — ещё одна маленькая дифференциация людей. Маленькая, но важная вещь.

И последнее: спрашивали тут, кому это нужно? Это нужно прежде всего правоохранителям. Чтобы им было легче следить за хулиганами и тому подобное. При этом сейчас на стадионах есть такие системы идентификации, что нарушителя можно поймать за пару минут. ЧМ это показал. Всё нормально, можно обойтись без внедрения паспортов и разделения людей на кого-то и кого-то. Важно сохранить равные права для всех, в том числе на посещение спортивных мероприятий. А безопасностью должны заниматься специально обученные люди», — сказал Певцов во время пленарного заседания в Государственной Думе.

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