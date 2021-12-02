Рангник получит € 10 млн, если убедит Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде. Новый временный наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник может помочь клубу в подписании норвежского форварда, информирует Bild.

Согласно сведениям источника, немецкий специалист получит бонус в размере € 10 млн, если убедит Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Рангник был спортивным директором «РБ Зальцбург», когда в 2019 году клуб подписал контракт с тогда ещё 18-летним форвардом. Решение Ральфа фактически дало Холанду путёвку в большой футбол, поэтому неудивительно, что немец и норвежец находятся в отличных отношениях.

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны практически всех грандов европейского футбола. Среди фаворитов на его подписание выделяют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 11 матчей на клубном уровне, в которых отметился 14 забитыми мячами и 3 ассистами.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

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