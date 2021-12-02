РФС выделил 20 млн рублей на развитие женского футбола

Российский футбольный союз выделил 20 млн рублей на развитие женского футбола в стране. Так, по 1 млн рублей на реализацию этой цели получат 20 детских футбольных школ и центров.

«РФС выделит гранты по 1 миллиону рублей на развитие женского футбола 20 Детским футбольным центрам по итогам грантового конкурса.

На конкурс грантов, учреждённый РФС для развития женского футбола в спортивных школах, поступило 36 заявок от спортивных организаций, работающих над вовлечением девочек в футбол в 26 регионах России. По итогам оценки заявок конкурсной Комиссией гранты в размере один миллион рублей будут предоставлены 20 школам, направившим лучшие заявки.

По условиям грантового конкурса к участию допускались спортивные школы, обладающие статусом Детского футбольного центра, в которых уже проходят подготовку не менее 50 девочек и которые готовы активно работать над привлечением новых девочек в футбол и укреплением системы спортивной подготовки девочек.

Победители смогут потратить грант на увеличение числа занимающихся девочек, обеспечение их инвентарём и экипировкой и поддержку тренеров, работающих с девочками», — сообщает официальный сайт РФС.