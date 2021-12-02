Глава КДК РФС рассказал о рассмотрении инцидента на матче ЦСКА – «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о рассмотрении инцидента на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Зенит» (0:2).



«Начали рассмотрение вопроса по матчу ЦСКА — «Зенит». От ЦСКА был юрист клуба, руководитель по безопасности. В процессе заседания установили, что мы не имеем официального заключения от РПЛ, справки от МВД, заключения по системе видеонаблюдения. Также мы не имеем заключения по пиротехнике: каким образом такое количество пиротехники попало на стадион. Очень много вопрос не выяснено. Мы посчитали, что необходимо и заключение комитета РФС по безопасности. Заседание комитета по безопасности будет во вторник. Сегодня посчитали решение преждевременным. Перенесли заседание рассмотрения рапорта до представления результатов рассмотрения на комитете РФС по безопасности инцидентов по данному матчу. Когда у КДК будут все доказательства, тогда будет полное основание для объективного и правильного принятия решения. Заседание КДК будет 9 числа. Надеюсь, мы в полном объёме рассмотрим весь рапорт по этому матчу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.