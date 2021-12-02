Гари Невилл рассказал, какой результат работы Рангника с «МЮ» будет считаться успешным

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал назначение Ральфа Рангника на пост нового главного тренера «красных дьяволов».

«У команды получился ужасный старт сезона, главный тренер потерял работу. Сезон для Ральфа Рангника будет успешным, если команда финиширует в первой четвёрке. Если ему удастся выиграть Кубок Англии, это будет невероятно. Ему нужно сразу отделить тех игроков, которые в последние 2-3 месяца выглядели отстранёнными. Они утратили уверенность в себе, не вписываются в систему игры и не так хороши в обороне. Рангнику предстоит проделать большую работу, но главной целью должно быть попадание в топ-4», — приводит слова Невилла The Sun.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место после 13 матчей.

Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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