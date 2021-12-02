Тренер «Спартака-2» получил дисквалификацию и штраф 100 тыс. рублей за оскорбления арбитра
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера «Спартака-2» Евгения Бушманова по итогам матча 25-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» (2:1). Специалист позволил себе нецензурные оскорбления в адрес главного арбитра матча, за что получил наказание в виде дисквалификации и штрафа.
«Рассмотрели удаление тренера «Спартака-2» Бушманова за нецензурную брань в адрес главного судьи. Бушманов был на заседании, сказал, что не сдержался, принёс извинения арбитру. Он принял извинения. Наказание — дисквалификации в три матча: один реальный, два условных. Штраф в 100 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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